In einem leerstehenden Schwimmbad in Berlin-Mitte ist ein toter Obdachloser entdeckt worden. Andere Obdachlose entdeckten die Leiche am Mittwoch in der Holzmarktstraße und riefen die Polizei, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Eine Mordkommission ermittele wegen des Verdachts einer Körperverletzung mit Todesfolge. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Tod des 40-Jährigen gewaltsam verursacht wurde. Ein Unfall als Todesursache sei aber auch möglich, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Ermittlungen und gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Todesursache liefen, hieß es.