Ein Mann hat am Sonntagabend mehrere Schüsse auf und in einem Spätkauf-Kiosk in Berlin-Moabit abgegeben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag dem rbb sagte, habe ein Zeuge gesehen, wie ein maskierter Mann mit einer Handfeuerwaffe die Schaufensterscheibe des Ladens in der Straße "Alt-Moabit" beschossen habe.

Anschließend sei der Unbekannte in den Laden hineingegangen, wo er weitere Schüsse abgegeben und mit Flaschen um sich geworfen habe. Verletzt worden sei niemand; sowohl der 57-jährige Inhaber als auch zwei anwesende Kunden hätten sich in Sicherheit bringen können. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.