Zwei Transporter der Berliner Polizei brennen in Neukölln komplett aus

Do 01.12.22 | 07:49 Uhr

Zwei Transporter der Polizei sind in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Neukölln komplett ausgebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, brannten die Autos vor der Polizeiwache in der Rollbergstraße.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurden auch zwei Motorräder beschädigt.

Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 16 Kräften im Einsatz. Die beiden Autos brannten demnach komplett aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.