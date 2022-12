Zuckende, rote Blitze in Berlin-Lichtenberg in Dauerschleife: Ein stationärer Blitzer hat am 1. Weihnachtsfeiertag viele Autofahrer verunsichert. Der Notruf der Polizei lief heiß, weil die Blitzersäule "wild um sich schoss". Nun ist der Fehler behoben.