Fünf Autos sind am Freitagmorgen in Berlin-Schöneberg in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei standen in der Czeminskistraße auch ein Motorrad und ein Baum in Flammen. 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen.



Ursache war nach rbb-Informationen Brandstiftung. Unter den Tanks von drei Fahrzeugen lagen ausgebrannte Reifen.



Über die Hintergründe des Vorfalls und die mögliche Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.