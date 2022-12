Wenige Tage nachdem er in Berlin-Schöneberg auf seine Ex-Partnerin geschossen haben soll, ist der flüchtige Tatverdächtige gefasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnte der 71 Jahre alte Mann am Freitag in der Wohnung eines Bekannten in Spandau festgenommen werden. Ihm wurde noch am selben Abend von einem Richter der bereits erlassene Haftbefehl verkündet. Der Mann befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Er soll am Montagnachmittag auf dem Gehweg der Straße An der Urania auf seine 45 Jahre alte Ex-Partnerin geschossen und sie schwer verletzt haben. Die Frau war operiert worden, ihr Zustand nach Polizeiangaben danach stabil.

Die Mordkommission des Landeskriminalamtes hatte die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem mutmaßlichen Schützen übernommen.