Brigitte Frankfurt Donnerstag, 01.12.2022 | 22:33 Uhr

Nun ja, das ist nicht nur in Berlin so. Früher bekam man die Geburtsurkunde für's Baby bei der Entlassung im Krankenhaus. Zugegeben, ist lange her. Der Fachkräftemangel ist hausgemacht. Bei einem derartig desolaten Bildungssystem kommen halt nicht so viele ausbildungsfähige junge Menschen heraus. Da lernt man alles über seine Rechte, die Pflichten kommen später oder gar nicht dran. Lesen, Schreiben und Rechnen sind die Grundlagen für alles Weitere. Daran scheitern schon viele. Aber für die gibt es dann später ja Bürgergeld. Dumm nur, wenn Nieman mehr da ist, der die Gelder erarbeitet, die so großzügig verteilt werden.