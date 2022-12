Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Berlin-Tempelhof ist am Silvestermorgen eine Person ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen konnten gerettet werden.

Der Brand sei gegen 3:20 Uhr in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des sechstöckigen Hauses in der Friedrich-Karl-Straße ausgebrochen, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr dem rbb am Samstag mit. Gebrannt hätten Einrichtungsgegenstände in der Wohnung. Warum, ist noch unklar.

Die eintreffenden Einsatzkräfte retteten zunächst sieben Personen aus dem Gebäude, eine von ihnen wurde über eine Drehleiter ins Freie gebracht. Eine weitere Person sei trotz Reanimationsversuchen im Rettungswagen verstorben.

Wie der Feuerwehrsprecher weiter mitteilte, waren bei dem Brand am Samstagmorgen 54 Kräfte im Einsatz, die Löscharbeiten seien um 5 Uhr beendet worden.