Anrufer alarmierten demnach am späten Samstagabend die Polizei, und gaben an, dass sie den mutmaßlichen Täter wiedererkannt hätten. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Einsatzkräfte eigenen Angaben zufolge den Mann festnehmen.

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag einen Verdächtigen in Berlin-Wedding festgenommen. Er soll vor einigen Tagen einen 29-Jährigen mit einer Schusswaffe verletzt haben und dann geflohen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

In einem Seniorenheim in Neukölln ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz. Eine Seniorin kam bei dem Brand ums Leben, weitere Personen wurden verletzt.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag sollen der Tatverdächtigen, ein weiterer Mann und ein 29-Jähriger sich in der Schulstraße im Wedding gestritten haben. Daraufhin habe der mutmaßliche Täter nach Polizeiangaben auf den 29-Jährigen geschossen und sei zusammen mit seinem Begleiter in einem Auto geflohen. Der 29-Jährige kam demnach mit einer schweren Schussverletzung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.