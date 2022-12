2022 in den sozialen Medien bei rbb|24 - Krieg, Aufstand, Brände, aber zum Glück auch Fuchs und Dackel

Sa 31.12.22 | 08:14 Uhr

Bild: blickwinkel/D. Maehrmann

Das Jahr 2022 geht dem Ende zu und wir sind uns wohl alle einig, dass wir ihm nicht hinterhertrauern werden. Die Krisen und schlechte Nachrichten bewegten auch die Nutzer in unseren Social-Media-Kanälen. Aber immer wieder auch: Tiere.

Dachten wir noch, 2020 und 2021 waren beschissen, so hat uns 2022 eines Besseren belehrt. Die Welt ist von einer Krise in die nächste geschlittert. Der verheerende Krieg in der Ukraine hat viele Menschen bewegt, auch weil er so nah ist. So hat unsere Karte aus dem Februar, die die Entfernungen von Berlin in andere europäische Metropolen zeigt, sehr viele Kommentare und Likes bekommen. Auch andere Posts zu dem Thema wie das beleuchtete Brandenburger Tor oder Beiträge zu geflüchteten Familien an Berliner und Brandenburger Bahnhöfen hat viele Reaktionen ausgelöst.

Neben den weltweiten Krisen hatte in Deutschland und in der Region besonders ein Thema Gesprächswert: Das Neun-Euro-Ticket. Als Entlastung gedacht, trieb es die Leute massenweise an die Ticketautomaten, um anschließend an die Ostsee oder bis nach Sylt zu schippern (Grüße gehen raus an alle Punks). Das Neun-Euro-Ticket brachte die Menschen nicht nur quer durch Deutschland, sondern war auch ein verlässlicher Gag-Geber. Zumindest verlässlicher als die Bahn, die mit so viel Ansturm so gar nicht klar kam.

Was mittlerweile leider auch verlässlich ist: Ein viel zu trockener Sommer in Berlin und Brandenburg. Schon früh im Jahr gab es vor allem in der Mark riesige Waldbrände bei denen tausende Hektar Wald zu Asche wurden. Bilder und Videos zum Thema wurden tausendfach geklickt.

Während am 24. Juni in Brandenburg Wälder brannten, verirrte sich ein Fuchs in einen BVG-Bus. Er hat uns den erfolgreichsten Facebook-Post des Jahres beschert.

Aufgeregt hat viele User die Ankündigung der Therme in Bad Saarow kinderfreie Tage einzuführen. Über 20.000 Kommentare allein auf Facebook. Wir sagen es mal so: Die Meinungen dazu gingen auseinander.

Das beste Reel auf Instagram mit mehr als anderthalb Millionen Aufrufen wurde im September das Dackelrennen in Oberkrämer. Wundert uns nicht. Ein rennender Dackel ist genau die Ablenkung, die man vom schwermütigen Alltag braucht.

Die Posts mit den meisten Likes auf unserem Instagram-Kanal hatten alle mit den Protesten im Iran zu tun. Ob die riesige Demo in Berlin oder das angestrahlte Brandenburger Tor - der Kampf für Freiheits- und Menschrechte hat viele in der Region bewegt.

Auf Youtube hat ein regionales Thema abgeräumt: Anwohner gegen Radfahrer auf einer Pendlerstrecke in Berlin. Eigentlich auch logisch, denn der ewige Kampf um den Raum in der Stadt zwischen Fußgängern, Rad- und Autofahrern regt eigentlich jeden auf.