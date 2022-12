Ein 59 Jahre alter Lasterfahrer ist mit seinem Betonmischer über die Kaimauer in den Veltener Stichkanal in Hennigsdorf (Oberhavel) gestürzt. Dabei geriet die Fahrerkabine unter Wasser, mit dem hinteren Teil blieb der Lkw an der Mauer hängen. Das teilt die Polizei Brandenburg am Donnerstag mit. Der Betonmischer war zum Unfallzeitpunkt unbeladen. Der aus Berlin stammende Lasterfahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Feuerwehr sicherte zunächst die Unglücksstelle im Kanal und legte Ölsperren aus. Mittlerweile konnte der Betonmischer mittels Kräne aus dem Wasser gezogen werden. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei auf Nachfrage nicht.