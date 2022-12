Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk eingeleiteten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen (57,5 Prozent). Im Oktober 2022 kaufte Elon Musk Twitter für rund 44 Milliarden Dollar und setzte sich als CEO an die Spitze des Unternehmens.

Tesla will in Grünheide weiter expandieren. Noch in dieser Woche könnte ein Genehmigungsantrag für eine bereits errichtete, aber derzeit nicht genutzte Recycling Anlage eingereicht werden - weitere sollen folgen.

Tesla will mehrere Erweiterungen für Fabrik in Grünheide beantragen

Musk hatte vor der Abstimmung bereits gewarnt, dass es keine Interessenten gebe, die in der Lage seien, "Twitter tatsächlich am Leben zu halten". In den vergangenen Monaten hatte er für viel Bewegung in dem Unternehmen gesorgt, was bei vielen zu Unmut führte. So sperrte Musk einen automatisierten Account zur Nachverfolgung seines Privatjets und später zeitweise auch die Nutzerkonten einiger US-Journalisten.

Weiteren Ärger löste sein Vorhaben aus, Nutzern künftig nicht mehr zu erlauben, ihre Präsenz auf bestimmten Konkurrenz-Plattformen zu bewerben - darunter Facebook, Instagram oder Mastodon.