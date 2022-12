In Deutschlands größtem Weihnachtspostamt im brandenburgischen Himmelpfort (Landkreis Oberhavel) sind in diesem Jahr rund 310.000 Wunschzettel eingetroffen. Das sind etwa 10. 000 weniger als in den vergangenen beiden Jahren, wie die Deutsche Post mitteilte.

Alle eingegangenen Briefe der Kinder und die Antworten des Weihnachtsmannes haben den Angaben zufolge das Briefzentrum der Deutschen Post in Hennigsdorf nördlich von Berlin durchlaufen. Es sei "eine besondere Herzensangelegenheit" gewesen, sie zu bearbeiten und auszuliefern, hieß es: "Es ist schön, dass wieder so viele Kinder zu Stift und Papier gegriffen haben, um dem Weihnachtsmann in Himmelpfort zu schreiben."

Die Geschichte des Weihnachtsmannes in Himmelpfort reicht nach Postangaben bis ins Jahr 1984 in der DDR zurück. Damals schrieben zwei Kinder aus Berlin und Sachsen Briefe an den Weihnachtsmann, die von einer Postmitarbeiterin beantwortet wurden. Im folgenden Jahr waren es bereits 75 Briefe.

Nach der Zahl der Briefe ist die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort die größte in Deutschland. Ähnliche Filialen gibt es aber auch in anderen Bundesländern - etwa Himmelsthür, Himmelpforten und Nikolausdorf in Niedersachsen, Himmelstadt in Bayern und Engelskirchen in Nordrhein-Westfalen.