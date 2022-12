Berlin, Potsdam, Cottbus — in immer mehr Orten gehören E-Scooter zum Stadtbild. Anbieter wie Tier Mobility verleihen sie per App, seit September auch in Oranienburg. Wie anderenorts sorgen die Leih-Roller dort aber nicht nur für Freude. Von Karsten Zummack

Anna hat an diesem Nachmittag die große Auswahl. Auf dem Vorplatz des Oranienburger S-Bahnhofs stehen etwa ein Dutzend mintgrüne E-Scooter sowie einige Fahrräder mit Elektroantrieb bereit. Die junge Frau zückt ihr Handy aus der Tasche, auf einer App bucht sie in Sekundenschnelle einen der modernen Tretroller.

"Wir rollen raus in die große, weite Welt", wirbt Tier Mobility auf seiner Homepage. Auch durch Übernahmen ist das Unternehmen mittlerweile in 16 verschiedenen Ländern aktiv. Der größte Markt ist Deutschland mit insgesamt 100 Städten. Offenbar ein lukratives Geschäftsmodell, das aber überall auf ein gemischtes Echo stößt.

In nur einem Vierteljahr verbuchte der Anbieter insgesamt 33.000 Fahrten mit 235.000 Einsatzminuten. "Das sind für die kältere Jahreszeit sehr gute Zahlen", urteilt Regionalmanagerin Anna Weigl. Sie zeigt sich sehr zufrieden mit der Nachfrage. Auch wirtschaftlich habe sich die Expansion nach Oranienburg gelohnt. 300 E-Scooter sowie 100 E-Bikes hat die Firma in der Stadt verteilt.

"Das kostet 21 Cent pro Minute", erklärt Anna. Sie nutzt das Angebot öfter und schätzt daran, dass man schnell von A nach B kommt — ganz ohne Fahrrad-Stellplatz. "Es ist super praktisch", lobt die Oranienburgerin. Sie ist eine von 4.000 Nutzern, die das Unternehmen Tier Mobility in der Kreisstadt bereits an Land gezogen hat.

Auf ungeteilte Freude stoßen die Fahrzeuge auch in Oranienburg nicht. "Weil die überall rumstehen und die Leute gefährden", erklärt Alfred Meyer seinen Unmut. Vor allem ältere Oranienburger wie er beklagen, dass die Leih-Scooter teilweise mitten auf Gehwegen stehen oder sogar an Waldrändern liegen. "Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das ist doch kein Gewinn", flucht Meyer und umkurvt einen dieser Roller.

"Die Tier-Pfleger sind immer unterwegs, um ihre Tiere zu pflegen und zu streicheln", bestätigt der parteilose Bürgermeister Alexander Laesicke mit Augenzwinkern und Verweis auf den Firmennamen. Tatsächlich spricht selbst das Unternehmen von "Tier-Pflegern", die künftig verstärkt für Ordnung sorgen sollen. Ein Lichtblick für viele Oranienburger. Sogar die Stadtverordneten diskutierten in ihrer Sitzung am 12. Dezember lange über die teils unbändigen Roller. Das Thema polarisiert.

Allerdings "fallen immer nur die Fahrzeuge auf, die nun gerade nicht so glücklich abgestellt sind", betont Laesicke. Auch er zieht eine eher positive Bilanz und stellt Tier Mobility in Aussicht, auch künftig E-Scooter und E-Bikes in der Stadt vermieten zu können. Zunächst war das Angebot bis Ende 2022 befristet. "Wir wollen auch nächstes Jahr unseren Service weiter anbieten", so Unternehmens-Regionalmanagerin Anna Weigl. Und so werden die einen wohl weiterhin schnell durch Oranienburg rauschen, die anderen über Hindernisse auf Gehwegen schimpfen. Die neue Mobilität hat eben auch ihre Nebenwirkungen.