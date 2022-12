Schloss Sanssouci in Potsdam bleibt in der Silvesternacht erneut geschlossen

Wie im Vorjahr bleibt die Terrasse des Schlosses Sanssouci in Potsdam auch in der kommenden Silvesternacht geschlossen. Das teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Mittwoch mit.

Grund dafür seien ein hoher Krankenstand und der damit einhergehende Personalmangel im Bereich Sicherheit, hieß es. Für eine Öffnung der Terrasse wäre zusätzliches Aufsichtspersonal erforderlich, das aktuell nicht zur Verfügung stehe.

Die Parkanlage ist nachts sowieso regulär geschlossen.