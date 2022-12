Ein Autofahrer ist bei einem Unfall ist in der Nacht auf Samstag auf der A24 ums Leben gekommen.

Der Mann war zwischen den Anschlüssen Pritzwalk und Meyenburg im Landkreis Prignitz von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei in Potsdam am Samstag mitteilte. Er geriet demnach aus noch nicht geklärten Gründen in den Straßengraben, wurde aus seinem Wagen geschleudert und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb.