Nur noch 8 von 100 Bäumen in Brandenburg sind gesund

Trockenheit und Klimawandel richten bleibende Schäden im Brandenburger Wald an: 92 Prozent der Bäume haben Probleme - das zeigt der neue Waldzustandsbericht. Vor vier Jahren war dagegen noch knapp die Hälfte der Bäume gesund.

Für die Wälder in Brandenburg gibt es nach einem weiteren Dürrejahr keine Entspannung. Die Lage sei deprimierend, sagte Umwelt- und Klimaschutzminister Axel Vogel (Grüne) am Montag bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2022 in Potsdam. Nur noch acht Prozent der Waldbäume wiesen keinerlei Schäden auf und könnten als gesund eingestuft werden. 2018 - vor Beginn der aktuellen Trockenperiode - seien es noch 44 Prozent gewesen. Brandenburg fehle weiter die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres.

Zugleich sei der Anteil von Bäumen mit deutlichen Schäden um zwei Prozent etwas zurückgegangen, hieß es weiter. Die Buche sei gefolgt von der Eiche die am meisten geschädigte Baumart. Jeder zweite Baum weise in der Stichprobe für den Waldzustandsbericht deutliche Schäden auf. Bei der Buche seien es 54, bei der Eiche 50 Prozent. "Unter den Bedingungen der Klimakrise" werde der Brandenburger Buchenbestand zurückgehen, heißt es in dem Bericht.