Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Britz am Donnerstagmorgen ist ein Bus der BVG gegen eine Straßenlaterne gefahren. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei vier Personen verletzt.

Der 35-Jährige sowie eine 90-jährige Frau seien dabei am Oberkörper verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie stationär aufgenommen worden seien, so die Polizei. Ein weiterer 52-jähriger Fahrgast habe sich demnach Verletzungen am Kopf und an den Beinen zugezogen und sei ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Ein vierter unbekannter Verletzter habe eine Behandlung abgelehnt, teilte die Feuerwehr mit.