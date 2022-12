Mehrere Berliner Hallenbäder haben auch an den Feiertagen und zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Nach einer Mitteilung der Berliner Bäderbetriebe können am 24. und 25. Dezember zwölf Hallenbäder und am 1. Januar neun Schwimmhallen besucht werden.



Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben gar neunzehn Hallen geöffnet. Hinzu kommen auch Öffnungszeiten zwischen den Feiertagen in nahezu allen Hallen, wie die Bäderbetriebe am Dienstag mitteilten.