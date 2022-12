Schaden in Höhe von 100.000 Euro bei Brand in Mittenwalde

In Mittenwalde (Landkreis Dahme-Spreewald) haben am Montagabend ein Bürogebäude in Leichtbauweise, acht Baufahrzeuge und zwei Container mit Baumaterialien gebrannt.

Das hat das Lagezentrum der Polizei auf Anfrage von Antenne Brandenburg vom rbb am Dienstagmorgen mitgeteilt. Verletzt wurde niemand.



Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. Die Ermittler gehen derzeit von Brandstiftung aus. Am Dienstag soll der Brandort genauer untersucht werden.