Mo 26.12.22 | 08:24 Uhr | Von Sebastian Hampf

Ob wilde Tiere, unermüdliche Arbeiter, komische Milliardäre oder Meme-Hits – in Berlin und Brandenburg sind einige kuriose, schöne und lustige Dinge passiert im Jahr 2022. Neugierig? Dann los! Von Sebastian Hampf

Sandkörnchen für mehr Farbe

Im März beeindruckte der Himmel über Berlin und Brandenburg mit einem seltenen Farbspiel. Orange-rot färbte sich der Himmel, verursacht durch aufgewirbelten Saharastaub. Wind hatte die enormen Staubwolken Richtung Europa bewegt und so kam es zu diesem außergewöhnlichen Ereignis. "Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind!", heißt es im passenden Lied von Marteria, Yasha und Miss Platnum [youtube.com].

Diese Tür bleibt verschlossen

Wach bleiben und feiern – das ist das Credo der Feiernden, die in Berliner Clubs auf den Dancefloors alles rauslassen. Manch ein Clubgänger scheitert jedoch schon bevor es richtig los geht – beispielsweise an der Tür des legendären Clubs Berghain. Soweit, so normal, gilt dessen Tür doch als eine der härtesten überhaupt. Wer einige Dinge beachtet, kann die Chance erhöhen: Schwarze Kleidung, keine großen Gruppen, entspannt auftreten. Einfacher öffnet sich die Tür auch nicht für Celebrities – so einige scheiterten bereits beim Versuch, im Berghain zu feiern. Im April versuchte Elon Musk sein Glück. Es blieb beim Versuch, den Musk allerdings im Netz so darstellte, als habe er den Club gar nicht betreten wollen. Die Internet-Gemeinde hat den Braten aber sofort gerochen. Türpolitik bleibt Türpolitik – auch für Milliardäre.

Zack und weg

In die Clubs zieht es diese Frau nicht so sehr. Dafür nutzt die Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel ihre freie Zeit, um sich unters Volk zu mischen. Ein Ohr an der Straße ist auch nach Ende der Politik-Karriere nie verkehrt. Ärgerlich nur, dass ein gewöhnlicher Einkauf im Bio-Supermarkt zwar mit vollen Einkaufstüten an der Kasse, aber dennoch leeren Taschen endete. Frau Merkel wurde im Laden das Portemonaie geklaut. Manche Diebe schauen nicht mal, wen sie da beklauen. Frechheit.

Gold? Silber? Bronze!

Um solche Dreistigkeiten musste sich ein kleiner Mann aus Mahlsdorf nie scheren. Unermüdlich ist es unterwegs, um unsere Kinder in den Schlaf zu begleiten – das Sandmännchen. Seit 63 Jahren bringt er den Abendgruß in die Kinderzimmer. Ihm zu Ehren wurde am 22. November in Mahlsdorf eine Sandmännchen-Bronze enthüllt – modelliert in Prenzlau, gegossen in Altlandsberg, eine Berlin-Brandenburgische Kooperation. Bis zur Wende standen die Trickstudios, in denen die Stop-Motion-Filme entstanden sind, in Mahlsdorf. Ein passender Ort für diese Ehrung, die auf den Tag 63 Jahre nach der ersten Sendung präsentiert wurde.

Landschaft als Kulturerbe

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr nicht nur kleine Trickfiguren, sondern auch die wunderschöne Kulturlandschaft Oderbruch. Die Region erhielt das europäische Kulturerbe-Siegel als Landschaft mit großem symbolischem Wert und signifikanter Rolle für die Kultur Europas. Hört hört!

Gehe nicht über Los …

Eine Ehrung anderer Art wurde der Lausitz zuteil. Der Spiele-Klassiker Monopoly kann jetzt auch in einer Lausitz-Edition gespielt werden: 22 Orte stehen zum Verkauf. Ganz Lausitz-like ist das Spiel in drei Sprachen erhältlich: Niedersorbisch, Obersorbisch und Deutsch.

Einmal alles!

Die Lausitz ist auch der Schauplatz der nächsten Geschichte. Mit dem "Serbski Dener" wurde dort eine sorbische Döner-Variante entwickelt. Grundlage sind Tafelspitz, Rote Beete, Meerrettichsoße und Sauerteigbrot – eigentlich ein traditionelles Hochzeitsessen bei Sorben und Wenden. Auf Festivals und Veranstaltungen fehlte bisher ein regionales Produkt. Mit dem Serbski Dener soll das Sorbische künftig auch kulinarisch besser repräsentiert werden.

Können Sie mich hören, können Sie mich sehen?

Der nächste Schauplatz ist das World Wide Web und die Geschichte könnte ein fiktiver Politthriller sein, ist aber tatsächlich so passiert. Dass das Netz nicht nur schnell(lebig), sondern mitunter trügerisch ist, musste im Juni auch die Regierende Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey feststellen. Sie fiel auf einen Deep-Fake-Anruf zweier russischer Komiker rein. Vitali Klitschko sollte am anderen Ende der Leitung sein. Zu sehen war er auch, aber eben nicht der echte Klitschko, sondern ein manipuliertes Videobild. Ob Franziska Giffey sich über den Vorfall sehr geärgert hat, ist uns nicht bekannt.

Piu Piu Piu!

Wenn man ihr Gesicht bei der Eröffnung des Berlin Marathons betrachtet, könnte man jedoch meinen, sie hat sich lange über den Vorfall geärgert. Franziska Giffeys Gesichtsausdruck in Kombination mit der Startpistole in ihrer rechen Hand war jedenfalls eine willkommene Steilvorlage für die Netz-Community [Instagram] und verbreitete sich rasend schnell als Meme. Eine Startpistole halten, kann Frau Giffey gut! Piu Piu Piu!

Ein Ohr für's Rudel

Auch ohne Startschuss laufen Wölfe gern und viel - und fühlen sich seit vielen Jahren auch in deutschen Wäldern wieder wohl. Lange Zeit galten sie hierzulande als ausgerottet. Zwischen Mai 2021 und April 2022 wurden insgesamt 161 Wolfsrudel gezählt. Die meisten Wölfe lebten im schönen Brandenburg (47 Rudel). Und ja, Wölfe reißen zum Ärger einiger Nutztierhalter immer wieder auch Tiere. Die Tatsache, dass bei Hannover ein Wolf das Pony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gerissen hat, gilt allerdings nach Einschätzung von Wolfsexperten als ungewöhnlich.

A new spider in town

Neue Einwohner:innen gab es in diesem Jahr auch in Berlin. Die Nosferatu-Spinne wird immer häufiger in der Hauptstadt gesichtet. Die Weibchen können eine Größe von bis zu vier Zentimetern erreichen. Die Spinnenart ist giftig und kann bei Gefahr auch beißen. Gefährlich ist der Biss der Spinne nicht, aber schmerzhaft, ähnlich wie bei einem Mücken- oder Bienenstich. Netze baut die Nosferatu-Spinne nicht. Sie legt sich auf die Lauer, um ihre Beute zu fangen. Und das waren sie – ein paar der kuriosesten Geschichten des Jahres aus Berlin und Brandenburg.