In Berlin und Brandenburg waren Mitte Dezember außergewöhnlich viele Menschen krank geschrieben - besonders mit Atemwegserkrankungen. Laut aktueller Daten der "AOK Nordost" waren es in Berlin und Brandenburg so viele Menschen, wie nie zuvor.

In Brandenburg meldeten sich in der zweiten Dezemberwoche rund 60 Prozent mehr Menschen krank als im Mittel der drei Vorjahre, in Berlin waren es sogar 73 Prozent mehr. Das teilte die "AOK Nordost" am Donnerstagnachmittag mit. Zusammengerechnet waren damit alleine bei der AOK über 132.000 Menschen in der Region Mitte Dezember krank geschrieben. Ein Großteil der Menschen, fast 43.000, litt an Atemwegserkrankungen. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Vorjahresmittelwert (15.900).

Auch die "Barmer" registrierte für Berlin eine deutliche Steigerung der Krankmeldungen wegen Atemwegserkrankungen zum Jahresende. 433 je 10.000 Versicherten (mit Anspruch auf Krankengeld) waren es Anfang Dezember. Im Vorjahr wurden im Vergleichszeitraum noch 229 Menschen krank geschrieben, in den Jahren vor der Pandemie sogar nur rund 200. In Brandenburg stiegen die Zahlen auch, allerdings nicht ganz so steil - von rund 225 je 10.000 Versicherte vor der Pandemie zu 381 im Vorjahr und 455 in diesem Jahr.

Die "DAK" kommt für Berlin sogar auf noch höhere Werte, hier gab es eine Verdreifachung der Krankschreibungen wegen Atemwegserkrankungen im Vergleich zum Vorjahr (von rund 680 auf fast 2.300), in Brandenburg eine Verdopplung (von rund 1.200 auf fast 2.600). Die "Techniker Krankenkasse" übermittelte keine gesonderten Daten zu Atemwegserkrankungen in der Region, teilte aber mit, dass bundesweit von Januar bis November etwa doppelt so viele Atemwegserkrankungen wie im Vergleichszeitraum der Jahre 2019 und 2020 registriert worden seien.