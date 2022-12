Bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin sind bislang 380 Selbstanzeigen von Mitgliedern und Unterstützern der Klima-Initiative "Letzte Generation" eingegangen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Dienstag rbb|24. Die "Letzte Generation" hingegen sprach in einer Mitteilung von mehr als 1.300 Selbstanzeigen. Hintergrund sind die deutschlandweiten Durchsuchungen von Mitte Dezember , die die Staatsanwaltschaft Neuruppin bei Mitgliedern der "Letzten Generation" durchführen ließ. Es ging dabei laut der Staatsanwaltschaft vor allem um Übergriffe gegen die PCK-Raffinerie Schwedt (Uckermark) seit April 2022. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Den Aktivisten wird unter anderem die "Bildung und Unterstützung einer krimineller Vereinigung" vorgeworfen. Die "Letzte Generation" widerspricht dieser Darstellung. Mit den Selbstanzeigen wolle sie nun eine juristische Prüfung "beschleunigen", hieß es.

In mehreren Bundesländern wurden am Dienstag Wohnungen und andere Rämlichkeiten der "Letzten Generation" durchsucht - nach rbb-Informationen auch in Cottbus. Der Vorwurf lautet "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Seit Anfang dieses Jahres blockieren Mitglieder der Initiative Straßen und Autobahnzufahrten, indem sie sich auf dem Asphalt festkleben. Aktivisten bewarfen zudem in mehreren Museen Kunstwerke mit Flüssigkeiten und drangen in einen abgesperrten Bereich des Flughafens BER in Schönefeld vor. Der Flugbetrieb musste daraufhin eingestellt werden. Die "Letzte Generation" fordert von der Bundesregierung entschiedenere Maßnahmen gegen den Klimawandel.



Aufgrund solcher Aktionen sind allein in Berlin bereits 600 Bußgeldbescheide gegen Klima-Demonstranten ergangen. Es gebe 2.200 Strafanzeigen, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik.