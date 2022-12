Der Kältebus des DRK ist in der Stadt unterwegs, vor allem an besonders kalten Tagen, in der Zeit zwischen 17.30 und 0 Uhr. Der Bus steht in Kontakt mit dem Ordnungsamt, eine direkte Kontaktnummer gibt es nicht. Wenn Sie eine Person in Not sehen, sollten Sie also direkt den Notruf (112) wählen.

In der Gemeinschaftsunterkunft Seefichten gibt es einige Schlafplätze für wohnungslose Menschen. Der Wachschutz ist angewiesen, die hilfsbedürftigen Menschen rund um die Uhr aufzunehmen. Tel.: 0335 40070167