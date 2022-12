In der Berliner Schießstandaffäre sollen noch in diesem Jahr weitere 30 Polizisten finanziell entschädigt werden. Das kündigte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an. Die Entschädigung gilt in diesen Fällen entweder aus Altersgründen oder aufgrund der Schwere der Erkrankung als besonders dringlich.