Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Berlin-Lankwitz sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. "Wer kann Angaben zum Hergang des Unfalls machen?", fragte die Polizei am Donnerstag. Gesucht würden auch Fahrgäste des Busses, die sich bisher noch nicht gemeldet hätten.

Bei einem Busunglück in Berlin-Lankwitz ist am Samstag eine Jugendliche ums Leben gekommen, nachdem sie und eine Begleiterin unter einem Bus eingeklemmt wurden. Ein Rettungswagen brauchte 20 Minuten, um zur Unfallstelle zu kommen.

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren waren am Samstagbend in in der Lankwitzer Leonorenstraße von einem Doppeldecker-Bus überfahren worden. Die Jugendlichen wurden unter dem Bus eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Die 15-Jährige starb am Unfallort, die 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper.

Beide sollen bei roter Fußgängerampel über die Straße gelaufen sein. Nach Polizeiangaben gab es Augenzeugen.