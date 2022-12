Waldzustandsbericht 2022 - Der lange Weg zum intakten Wald

Mo 12.12.22 | 17:20 Uhr | Von Torsten Sydow

dpa/M. Skolimowska Audio: Antenne Brandenburg | 12.12.2022 | Amelie Ernst | Bild: dpa/M. Skolimowska

Nur noch acht von 100 Bäumen in Brandenburgs Wäldern sind gesund. Wie genau das Land auf diesen Negativrekord reagieren will, hat Minister Vogel mit Experten im Forst bei Seddin aufgezeigt. Gedacht wird dabei vor allem an einen raschen Waldumbau. Von Torsten Sydow

Im Landeswaldrevier Seddin (Potsdam-Mittelmark) südlich von Potsdam ist der schlechte Zustand der Wälder Brandenburgs zu besichtigen. Kiefern mit schwarz verkohlten Rinden stehen in leicht verschneiter Landschaft. Die Kronen der rund 70 Jahren alten Bäume haben nur noch braune, aber keine grünen Nadeln mehr und an der Borke fressen Larven und Käfer.



Mitte Juni dieses Jahres wütete am Stadtrand von Beelitz ein Waldbrand. Einer von brandenburgweit 504 in diesem Jahr, die auf insgesamt mehr als 1.400 Hektar Vegetation und Holz vernichteten. Inmitten der verkohlten Reihen aus drei bis rund 20 Meter hohen Kiefern steht Jakob Liesegang, Förster im Landeswaldrevier Seddin, und verbreitet jugendliche Zuversicht, dass hier aus der Not heraus der Waldumbau gelingen werde. Der Wald habe Selbstheilungskräfte. Punkt.



Förster Jakob Liesegang | Bild: dpa/M. Skolimowska

Toter Baum als Schattenspender für Eichensetzling

Im nächsten Frühjahr ist der Start für den Holzeinschlag auf der rund 55 Hektar großen Waldbrandfläche geplant, sagte Liesegang. Entlang der Waldwege würden alle angebrannten Bäume gefällt. So werde verhindert, dass sie beim Umstürzen die Wege blockierten. Mehrere Kiefern mit dickem Stammdurchmesser will Förster Liesegang in sechs Meter Höhe abschneiden und an der Nordseite dieses Stubbens beispielsweise eine Eiche pflanzen, die auch bei der Mittagshitze im Schatten der verkohlten Kiefer gut wachsen kann.



Naturverjüngung. Das ist ein Wort, das Revierleiter Liesegang und die Leiterin des Landeskompetenzzentrums Forst, Ulrike Hagemann, beim Vorort-Termin mit Minister Vogel oft aussprechen. Die Samen von Pappeln und Birken sind Hoffnungsträger der Naturverjüngung. Auch im Wald bei Seddin. In zwei, drei Jahren würden aus den heranfliegenden Samen kleine Baumpflanzen wachsen.

Hunger von Reh- und Damwild gefährdet jungen Baumbestand

Zusätzlich würden in den Senken des Landeswaldrevieres Seddin, wo der Boden feuchter und kräftiger sei, im Herbst des nächsten Jahres kleine Eichen gepflanzt, berichtet Förster Liesegang von seinen Plänen. Kein preiswertes Unterfangen. Saatgut und junge Laubbbaumpflanzen sind knapp. 2 Euro 20 müssen aktuell für einen Eichensetzling gezahlt werden. Und nach dem Pflanzen der jungen Bäume sei es wichtig, "kräftig zu jagen", fordert Liesegang.



Junge Laubbäume sind eine Delikatesse für Rehe, Dam- und Rotwild. Laut einer Studie werde in Brandenburgs Wäldern die Hälfte alle Jungbäume von Schalenwild verbissen und so der Waldumbau ausgebremst. Der wird auch nötig auf 15.000 Hektar Kahlflächen, die seit 2019 durch Brände, Schadinsekten und Witterungseinflüsse in Brandenburg entstanden sind.

Fordert mehr Tempo: Ulrike Hagemann | Bild: rbb/Torsten Sydow

Mehr Vielfalt bei den Baumarten

"Wir setzen auf Vielfalt in den Wäldern", sagen Kompetenzzentrumchefin Hagemann und Revierleiter Liesegang. Schätzungsweise 20.000 Eichen sollen nicht mehr in Reih und Glied, sondern eher wie in Nestern in das heute noch als Waldbrandfläche zu erkennende Areal gepflanzt werden. Traubeneiche, Rotbuche, Hainbuche und Linde sollen den trockentoleranten Baummix ergänzen. Zum umgebauten Wald werden auch aufgeschichtete Totholzhaufen aus verbrannten Kiefern gehören. Sie sollen Feuchtigkeit sammeln und allmählich die Bodenqualität verbessern.



Das sei alles nicht von heute auf morgen zu schaffen, aber im nächsten Frühjahr werde es im Seddiner Forst richtig losgehen, so Liesegang. Seit der Wende sind rund 90.000 Hektar Wald in Brandenburg in Richtung Mischwald umgebaut worden. Das sei erfreulich, aber angesichts der Klimakrise und 20 Prozent deutlich geschädigter Waldflächen im Land Brandenburg müsse mehr Tempo gemacht werden, sagt Forstkompetenzzentrumsleiterin Hagemann. Beim Baumpflanzen durch Natur und Menschenhand - und auch bei der Jagd auf Wild. Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 12. Dezember 2022, 19:30 Uhr