Die Berliner Stadtmission gibt Menschen einen besinnlichen Heiligabend, die obdachlos sind, an Armut leiden oder einfach mit Anderen zusammen sein wollen.

In der Lehrter Straße 68 wird zwischen 15 und 18 Uhr "Christmas to go" für Bedürftige angeboten. In einer Kapelle werden Weihnachtsgeschichten vorgetragen, es gibt Musik, warmes Essen und Getränke und Geschenke. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Feier dauert anderthalb Stunden (ein Durchlauf). In der Notunterkunft am Containerbahnhof gibt es außerdem ein Weihnachtsessen für 120 wohnungslose Menschen - mit Braten, Rotkohl und Kartoffeln für 120 Gäste

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet auch wieder der große Heiligabend-Gottesdienst der Stadtmission statt, ab 22 Uhr im Berliner Hauptbahnhof an der Seite des Eingangs Washingtonplatz.

Weitere Gottesdienstangebote finden Sie auf der Website (externer Link) der Berliner Stadtmission.