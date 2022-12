Die Zahl der Häftlinge in den sechs Gefängnissen in Brandenburg ist im Jahr 2022 erneut leicht gestiegen. In diesem Jahr waren es bis Ende November durchschnittlich 1.200 Häftlinge, nach 1.153 im Vorjahr und 1.159 im Jahr 2020, wie das Brandenburger Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch mehr als 1.300 Häftlinge. Darunter waren in den Jahren von 2019 bis 2022 zwischen zehn und zwölf Häftlinge in Sicherungsverwahrung.