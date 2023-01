"Der Zuwachs bei den Schafen ist vor allem auf die gestiegene Zahl an Lämmern und Jungschafen sowie an Mutterschafen zurückzuführen", gab das Statistikamt an. Demnach gab es 2022 rund 18.200 Lämmer und Jungschafe, also 2.500 Tiere oder rund 16,3 Prozent mehr als im Vorjahr.

Gleichzeitig sei die Zahl der Mutterschafe um 2,2 Prozent auf 54.000 Tiere gestiegen, 1.200 mehr im Vergleich zu 2021. Die Anzahl der Milchschafe blieb laut Erhebung mit knapp 400 nahezu unverändert.