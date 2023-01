Anklage erhoben - Frau soll Masken-Verkäufer zwei Tage eingesperrt haben

Weil eine Frau einen Geschäftspartner zwei Tage lang in einer fremden Wohnung festgehalten und mit einer Waffe bedroht haben soll, ist Anklage gegen sie erhoben worden. Das teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Vorwurf laute erpresserischer Menschenraub und Diebstahl.



Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft soll die Angeschuldigte bei einem Masken-Geschäft die an sie verkauften FFP2-Masken für zu teuer gehalten haben. Sie habe den Verkäufer daher mit einer Schusswaffe bedroht und in der Folge insgesamt 50.000 Euro erbeutet.

Konkret ging es um die Zahlung von 250.000 Euro für insgesamt 700.000 FFP2-Masken, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Die 46-Jährige willigte demnach zunächst in den Deal ein und kaufte die Masken dem 34-jährigen Verkäufer ab. Im Anschluss habe die Angeschuldigte den Geschädigten in ihre Wohnung gebeten - und ihm dann eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Sie warf im vor, die Masken seien zu teuer, der Geschädigte solle ihr den Einkaufspreis verraten und Geld an sie zurückzahlen. Der Forderung sei der Geschädigte jedoch nicht nachgekommen.

Gefangener mit Schusswaffe bedroht