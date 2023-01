Ein 33-Jähriger ist am Montagabend bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Lichtenberg lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren am Montagabend zwei Personengruppen in einem Lokal an der Frankfurter Allee aufeinander losgegangen. Der Mann habe dabei mehrere lebensgefährliche Stich- und Schussverletzungen erlitten. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden.