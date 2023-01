Nachtfrost kehrt zurück - "Ein Hauch winterliche Luft"

Sa 14.01.23 | 13:13 Uhr

Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Durch kalte Strömungen aus dem Norden wird es in der kommenden Woche laut eines ARD-Wetterexperten wieder Minusgrade in Berlin und Brandenburg geben. Wieviel Schnee dabei sein wird, ist noch unklar. Am Samstag fällt vom Himmel erstmal Regen.

Das große Schneetreiben ist zwar noch nicht absehbar, aber für die kommende Woche kündigt sich "ein Hauch winterliche Luft" an. Das sagte ARD-Wetterexperte Frederik Raff, am Samstag dem rbb. "Vom europäischen Nordmeer kommt kältere Luft in die Region", so Raff. Am Dienstag könnten auch ein paar Flocken dabei sein.

Am Samstag erreicht viel Regen die Region

Vor allem ab Mittwoch wird es Raff zufolge deutlich kühler mit Nachtfrost und tagsüber nur noch zwei bis drei Grad über Null. Wie viel Schnee im Laufe der Woche wirklich dabei ist, könne er jetzt noch nicht einschätzen, so der Wetterexperte.

An diesem Wochenende ist davon erstmal nichts zu spüren. Während der Samstag mancherorts sogar mit Sonne startete, zieht sich der Himmel laut Raff in den Mittagsstunden immer weiter zu. Ab 15 oder 16 Uhr fängt es dann in Berlin und Brandenburg an zu regnen und hört auch erst nachts wieder auf. "Die Regenjacke ist heute der bessere Partner als der Schirm", so Raff, denn windig wird es auch.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.01.2023, 11:25 Uhr