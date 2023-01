HKö Berlin Donnerstag, 05.01.2023 | 15:43 Uhr

Bin am späten Dienstagabend in die S3 gestiegen und die Temperatur im Zug entsprach der Außentemperatur und das waren ca. über 5 Grad, wäre also froh, wenn es immer 15 Grad im Zug wären! Die S-Bahn ist zwar nicht die BVG, aber dennoch Berliner Nahverkehr.

Wenn man nach einem kompletten Arbeitstag aus einem 19 Grad kühlen Büro kommt und in eine kalte Bahn steigt, danach noch einen Fußweg in der Kälte bis zur Wohnung hat, dienen diese Sparmaßnahmen niemanden mehr, sondern erhöhen nur die Krankenstände und die Energieverbräuche in den heimischen Wohnungen!

Habe hier eher das Gefühl, dass es da um Kosteneinsparungen auf Seiten der BVG geht...