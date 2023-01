Deutschland und Frankreich vergeben 60.000 Gratis-Bahntickets an junge Menschen

Anlässlich des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags gibt es im Sommer 60.000 Gratis-Fahrkarten, mit denen junge Menschen aus Deutschland und Frankreich das Nachbarland erkunden können sollen.

Das ist auf dem deutsch-französischen Ministertreffen am Sonntag in Paris vereinbart worden, wie der Élyséepalast mitteilte. Das Sonderticket solle zum Bahnfahren in den beiden Ländern ermuntern und werde kostenlos zur Verfügung gestellt. Die genauen Modalitäten wurden noch

nicht bekanntgemacht, wie etwa die Gültigkeitsdauer des Tickets und wie genau junge Leute es erhalten können.