Ein Mann hat von seinem Balkon in Berlin-Friedrichshain aus mit Pfeil und Bogen auf ein gegenüberliegendes Büro geschossen. Als der 49-jährige Inhaber des Büros das Gebäude am Mittwochnachmittag verlassen habe, habe der Schütze noch einen weiteren Schuss in seine Richtung abgegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.