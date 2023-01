Bei zwei schwulenfeindlichen Angriffen sind am Neujahrstag zwei Männer in Berlin verletzt worden. In Schöneberg ist gegen 1:40 Uhr ein 30-Jähriger gemeinsam mit seinem Begleiter zunächst aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus beleidigt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Mann anschließend das Gespräch mit der Gruppe suchte, sei er von zwei Personen getreten und mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht und am Knie. Die Gruppe flüchtete.



Zu einem weiteren Angriff kam es gegen 7 Uhr früh in Hellersdorf. Dort wurde ein 48-Jähriger laut Polizei in einer Bar zunächst schwulenfeindlich beleidigt und anschließend ins Gesicht geschlagen. Der Mann wurde leicht im Gesicht verletzt; der Täter konnte fliehen.