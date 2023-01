Die Feuerwehr hat in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Marzahn am Sonntagabend einen angestellten Elektroherd gefüllt mit Gasdosen entdeckt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Einsatzkräfte zunächst alle Sicherungen aus und lüfteten laut Polizeiangaben den betroffenen Bereich. Verletzt wurde demnach niemand.