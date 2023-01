Ein Autofahrer hat am Montag in Berlin-Marzahn mit seinem Fahrzeug einen Mitarbeiter des Ordnungsamts angefahren und dabei verletzt. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Demnach habe der Mitarbeiter des Ordnungsamts am Montagnachmittag in einem Kreisverkehr einen unrechtmäßig haltenden Pkw bemerkt und von dem 41-jährigen Fahrer die Personalien erbeten.