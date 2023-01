Blüte Werder Freitag, 13.01.2023 | 14:34 Uhr

Ich habe die Vornamendebatte anders wahrgenommen als Sie: Die Berliner CDU wollte eine bewusste statistische Verfälschung und den falschen Anschein erweckend verhindern, den andere Parteien in Verantwortung erwecken wollten. Dies ist auch die Aufgabe von Opposition.

Was denken Sie, wenn geschrieben steht: "Randalierer haben..."? (ohne Nationalität )

Was denken Sie, wenn geschrieben steht: "deutsche Randalierer haben..."? (soll die Ethnie verdeckt werden?)

Was denken Sie, wenn geschrieben steht: "Randalierer*innen" haben..? (biologische Eigenschaftenzuordnung gut/schlecht)

Die Sprache ist mächtig und man kann an der Art und Weise der Formulierungen Missionen erkennen.