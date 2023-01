Im Streit zwischen dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Jüdischen Gemeinde zu Berlin über die Potsdamer Rabbinerausbildung stehen die Zeichen auf Entspannung. Der Zentralrat erklärte am Donnerstagabend, dass sein Präsident Josef Schuster und der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe Missverständnisse geklärt hätten.

Träger war bislang die Leo Baeck Foundation, eine zivilgesellschaftliche Stiftung zur Förderung jüdischer Kulturprojekte. Von ihr übernahm die Jüdische Gemeinde auch die Trägerschaft des Zacharias-Frankel-College, das konservative jüdische Geistliche ausbildet und wie das Geiger-Kolleg die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH hat. Beide Ausbildungsstätten sind sogenannte An-Institute der Universität Potsdam.

Vor dem Gespräch zwischen Schuster und Joffe hatte der Zentralrat die Übertragung der GmbH-Anteile beider Einrichtungen an die Jüdische Gemeinde kritisiert. Sie sei ohne Rücksprache mit Studierenden, Beschäftigten und Zuwendungsgebern erfolgt. Auch die an der Universität Potsdam angesiedelte School of Jewish Theology und die Leitung des Frankel-Colleges seien nicht eingebunden gewesen, so der Zentralrat. Er stellte zugleich eine weitere Förderung beider Ausbildungsstätten infrage.