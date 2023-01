Mann in Tempelhofer Polizeigewahrsam gestorben

Ein 68 Jahre alter Mann ist in einer Zelle des Polizeigewahrsams Tempelhof verstorben. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, entdeckte eine Polizeiangestellte den Mann am Sonntagabend gegen 20 Uhr bei einem Kontrollgang regungs- und leblos auf seiner Liege im Verwahrraum. Eine von einem alarmierten Notarzt eingeleitete Reanimation blieb erfolglos.

Der 68-Jährige war zuvor gegen 14 Uhr nach einem andauernden Hausfriedensbruch in das Polizeigewahrsam gekommen, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Richter hatte einen Anschlussgewahrsam bis zum Ablauf des Tages angeordnet.

Nach der ersten Aussage einer Bereitschaftsärztin könnten gesundheitliche Umstände Grund für den Tod sein. Die weiteren Ermittlungen zum Tod hat die Kriminalpolizei übernommen. Es soll eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache geben.