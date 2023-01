Die Richter sahen 128 sexuelle Übergriffe in der Zeit von Mai 1999 bis September 2021 als erwiesen an. Die Opfer, vier Jungen, waren damals 6 bis 14 Jahre alt. Der Mann wurde unter anderem des besonders schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und des schweren Missbrauchs von Schutzbefohlenen schuldig gesprochen. Einem Opfer soll der 59-Jährige ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen.

Nach jahrelangem Missbrauch von Kindern ist ein 59 Jahre alter Berliner zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht der Hauptstadt am Freitag eine anschließende Sicherungsverwahrung an.

Der Mann habe Familien, die Schwierigkeiten bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder hatten, seine Hilfe angeboten, hieß es im Urteil. So habe er die Kinder seiner Schwester und die einer damals guten Freundin betreut. Er sei routiniert vorgegangen und habe vor Übergriffen abgewartet, bis emotionale Bindungen entstanden waren.

"Die Kinder sahen ihn als Vaterfigur an", sagte der Vorsitzende Richter. Das habe der Angeklagte ausgenutzt und sie zu Opfern gemacht. Ein Junge sei bis heute in psychologischer Behandlung. "Er kommt mit dem Konflikt nicht klar, dass eine Person, die ihm so nahestand, so etwas Schlimmes gemacht hat."