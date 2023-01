Eine Lagerhalle in Potsdam-Babelsberg ist am späten Sonntagabend in Brand geraten. Wie die Feuerwehr dem rbb am Montagmorgen sagte, ist die Feuerwehr weiter im Einsatz. Demnach ist das Gebäude komplett abgebrannt, verletzt wurde niemand. Es handelt sich um eine Autowerkstatt.

Zwischenzeitlich waren 100 Einsatzkräfte vor Ort. Die Leitstelle hatte in der Nacht vor starkem Rauch gewarnt, inzwischen ist die Warnung aufgehoben.