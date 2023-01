Nirgendwo sonst in Deutschland gab es 2022 so viele Waldbrände wie in Brandenburg. In Beelitz legte die Hilfsorganisation erstmals in Deutschland ein Vorfeuer. In Vorbereitung auf die neue Waldbrand-Saison wird nun Personal und Material aufgestockt. Von Philipp Rother

In den Wäldern Brandenburgs gab es im vergangenen Jahr besonders viele Brände. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz, Hubschrauber unterstützten aus der Luft. Auch die Hilfsorganisation @fire - englisch ausgesprochen "at fire" - wurde wiederholt zur Unterstützung angefordert. Sie hat sich auf die Bekämpfung von Großwaldbränden mit wenig oder sogar gar keinem Wasser spezialisiert.

Bessere Zusammenarbeit, Waldumbau, mehr Löschwasser - Brandenburg will sich noch besser gegen Waldbrände wappnen. Dazu stellte die Regierung am Donnerstag ihre Pläne vor. Auch der Bund kündigte Hilfe an.

Die als gemeinnützig anerkannte Organisation mit Sitz im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) legte in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) erstmals überhaupt ein sogenanntes Vorfeuer. Der Wald sei gezielt abgebrannt worden, um dem eigentlichen Waldbrand, die Nahrung zu nehmen, erklärt @fire-Sprecher Tim Heunisch im Gespräch mit rbb|24. So konnte der Waldbrand in einem abgelegenen Gebiet nahe erster Häuser gestoppt werden, eine geplante Evakuierung konnte abgesagt werden. Diese Technik wird normalerweise vor allem in Südeuropa und in den USA angewandt – dort haben die meisten Freiwilligen von @fire in Praktika ihr Handwerk auch erlernt.

Die Vorbereitungen auf den kommenden Sommer laufen bereits auf Hochtouren: Am Stützpunkt in Brück (Potsdam-Mittelmark) soll das Bereitschaftsteam aufgestockt werden. Dort sollen während der Waldbrandsaison künftig fünf bis zehn Ehrenamtliche Bereitschaftsdienst leisten, um im Ernstfall schnell ausrücken zu können. Viele würden dafür Urlaub nehmen, sagt Heunisch. In der Regel erhalten die Ehrenamtler erst eine Ausgleichszahlung wenn sie wirklich im Einsatz sind. Im vergangenen Sommer seien im Schnitt fünf Personen vor Ort gewesen. In Brück hat die spendenfinanzierte Organisation eine Halle angemietet. In ihr sind verschiedene Spezialwerkzeuge, Fahrzeuge und Anhänger gelagert. "Mit Beginn der Waldbrandsaison verlegen wir noch mehr Material nach Brück", kündigt Heunisch an.

Die Waldbrandgefahr im kommenden Sommer wird laut Landesfeuerwehrverband wieder so hoch sein wie im vergangenen Jahr. Die Waldbrandbekämpfer erwarten daher, dass die Zahl ihrer Einsätze – auch in Brandenburg – noch weiter steigen wird: "Wir haben im vergangenen Sommer helfen können und sind dadurch bekannter geworden. Daher ist schon zu erwarten, dass wir künftig öfter angefordert werden", so Heunisch. Nicht immer sei im Rahmen der Einsätze Feuer gelegt worden: "Wir werden angefordert, und unterstützen die Einsatzleitung. Dann werden unsere Aufgaben besprochen: Unsere Fußmannschaften können in schwierigen Lagen Vor- und Gegenfeuer legen, führen aber auch Nachlöscharbeiten durch. Zudem können wir den Einsatz der Hubschrauber koordinieren, Lagebilder erstellen oder Spezialgeräte vermitteln."