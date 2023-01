Blüte Werder (Havel) Mittwoch, 18.01.2023 | 09:34 Uhr

Wir haben Waldgebiete, Schutzzonen, Landschaftsschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete und was weiß ich alles. Das muss verwaltet werden. Ohne das etwas passiert, müssen viele Texte (!) geschrieben werden. Man kann auch Bürokratie dazu sagen. Statt nichts machen (jetzt und in Zukunft) und neu erfundene Worte für "Gebiete" auszuweisen, ist es besser, wenn man die Anforderungen an die bisherigen Gebiete ständig neu an die Gegebenheiten anpasst und mit den Leuten vor Ort spricht, deren Sachkenntnisse auf Augenhöhe einarbeitet. Das macht Arbeit, vor der man nicht weglaufen kann durch...ausweisen. Und wenn es am Ende weniger "Bürokratie-Gebiete" gibt ist sogar die Bürokratie abgebaut und wir haben einen Förster mehr bzw. einen Ministeriumsmitarbeiter weniger statt mehr? Eventuell gibt es ja kein Fachkräftemangel, aber das ist ein anderes Thema.