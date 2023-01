An der Autobahnabfahrt Neuruppin der A24 (Ostprignitz-Ruppin) gab es am Freitagmorgen einen Unfall. Mutmaßliche Autodiebe waren dort vor der Polizei geflüchtet und an der Abfahrt und der Kreuzung zur B167 mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Die Polizei wollte zuvor am frühen Morgen den Ford auf der A24 kontrollieren, er war zuvor von der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern als gestohlen gemeldet worden. Die mutmaßlichen Diebe flüchteten aber vor der Polizei und fuhren an der Abfahrt Neuruppin von der Autobahn ab. Dort stießen sie an der Kreuzung zur B167 mit einem Auto zusammen. Der Fahrer im verunfallten Fahrzeug wurde laut Polizei verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aus dem gestohlenen Ford sind nach dem Unfall mindestens zwei Personen geflüchtet. Nach ihnen wird derzeit gefahndet, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin. Für die Bergungsarbeiten waren die A24-Abfahrt Neuruppin sowie die B167 zeitweise gesperrt.