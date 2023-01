Lotto-Millionäre in Brandenburg

Nach 16 Tagen gibt es im Jahr 2023 die erste Lotto-Gewinnerin in Brandenburg: Eine Frau aus dem Kreis Oberhavel hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag 14 Millionen Euro gewonnen, wie die brandenburgische Lotto-Gesellschaft am Montag mitteilte.

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg sieben Lotto-Millionäre neu gekürt- das waren überdurchschnittlich viele.