20 Umzugskartons mit mehr als 270 Kilogramm Drogen haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Berlin-Lichterfelde und Niederschöneweide beschlagnahmt. Wie beide Behörden am Montag mitteilten, erfolgte der Zugriff bereits am vergangenen Freitag nach wochenlangen gemeinsamen Ermittlungen.

Vier Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren sowie eine 42 Jahre alte Frau wurden demnach festgenommen, drei von ihnen befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Den fünf Personen wird gemeinschaftlicher illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Bei den beschlagnahmten Drogen handelt es sich den Angaben zufolge unter anderem um rund 170 Kilogramm Marihuana, 8,1 Kilogramm Haschisch, 10,5 Kilogramm Amphetamin, 4,13 Kilogramm Ecstasy, 1,6 Kilogramm halluzinogene Pilze, sechs Glasflaschen mit jeweils 500 mg purem THC-Destillat und ein Kilogramm Kokain. Die Kartons mit den Drogen befanden sich in Wohnungen und in einem Kastenwagen.