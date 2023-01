TFM Dienstag, 10.01.2023 | 12:48 Uhr

Was Menschen an solchen Hunderassn "begeistert", kann ich nicht nachvollziehen. Weder sind es schön Tiere noch einfach zu halten. Es gibt so viele "normale" Hunderassen (und damit meine ich keine Qualzuchten wie Bulldoggen, Möpse oder Pekinesen), da sollte doch für jeden was dabei sein Warum müssen es so schwierige und dazu noch potthässliche Rassen sein?